I Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia domiciliare nei confronti di un uomo di 41 anni, coinvolto in diversi furti aggravati tra i comuni di Anagni e Ferentino. L’indagine ha ricostruito una serie di reati predatori commessi negli ultimi anni, suscitando preoccupazione tra i residenti della zona. La misura restrittiva rappresenta la conclusione di un percorso investigativo volto a far luce su questi episodi.

Si chiude il cerchio attorno a una serie di reati predatori che, negli ultimi anni, aveva destato un forte allarme sociale nel frusinate. Nelle scorse ore, i militari della Stazione Carabinieri di Ferentino, con il supporto operativo della Compagnia di Anagni, hanno arrestato un 41enne del posto.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Notizie correlate

Arrestato 41enne ad Anagni: dovrà scontare oltre un anno ai domiciliariProsegue l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri nella cosiddetta “Città dei Papi”.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Furti aggravati tra Anagni e Ferentino: 41enne ai domiciliari. I Carabinieri eseguono l'ordinanza; Furti aggravati tra Anagni e Ferentino: 41enne condannato ai domiciliari, i Carabinieri eseguono l'ordinanza; Ferentino, arrestato 41enne per furti aggravati: dovrà scontare la pena ai domiciliari; Roma, spunta una nuova lista stupri: ?scoperti tre nomi di ragazze su di un tablet al liceo Farnesina.

Furti nello store Coin a Roma Termini: indagati 21 tra poliziotti e carabinieriL'inchiesta, nata da un ammanco da 184mila euro del punto vendita presso la stazione Termini, ha rivelato un presunto sistema di furti di abbigliamento e profumi con la complicità di una cassiera. it.euronews.com

Furti alla Coin della Stazione Termini: indagati 21 uomini e donne tra Carabinieri e PolferVentuno uomini e donne delle forze dell’ordine, tra Polfer e carabinieri in servizio alla stazione Termini, sono indagati per furto aggravato. Avrebbero rubato, secondo gli inquirenti, nello store ... blitzquotidiano.it

FERENTINO (FR): CONTINUA L’IMPEGNO DEI CARABINIERI CONTRO I REATI PREDATORI. ARRESTATO 41ENNE PER FURTI AGGRAVATI Nella mattinata di oggi, 21 aprile 2026, i militari della Stazione Carabinieri di Ferentino, con il supporto dei colleghi - facebook.com facebook