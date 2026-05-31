La polizia ha arrestato nove persone coinvolte in un'organizzazione criminale che si occupava di furti d’auto ed estorsioni a Palermo. L’indagine ha portato al sequestro di un giro d’affari stimato in circa 2 milioni di euro. Le autorità hanno eseguito perquisizioni e misure cautelari, evidenziando l’attività illecita di un gruppo che operava nella regione. Le accuse principali sono di associazione a delinquere, furto e estorsione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Polizia contro un’associazione criminale. A Palermo la Polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di nove persone, ritenute coinvolte in una presunta associazione a delinquere finalizzata a furti aggravati di veicoli, riciclaggio ed estorsione. Al centro dell’inchiesta il sistema del cosiddetto “cavallo di ritorno”, una pratica in cui le auto rubate venivano successivamente restituite ai proprietari dietro pagamento di denaro, spesso dopo essere state danneggiate o smontate. Il meccanismo dei furti e il “cavallo di ritorno”. Le indagini hanno preso avvio dal ripetersi di numerosi furti d’auto, seguiti dalla loro restituzione a distanza di pochi giorni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Furti d’auto ed estorsioni a Palermo: nove arresti per un giro da 2 milioni di euro

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