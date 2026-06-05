Scrutini e responsabilità dei docenti posso dissociarmi da una decisione del Consiglio di Classe? Sì e vi spiego come si fa Il consiglio di De Martino

Durante una puntata di Diritto in Cattedra, la rubrica di Orizzonte Scuola, è stato spiegato che i docenti possono dissociarsi da una decisione del Consiglio di Classe riguardante gli scrutini e le responsabilità. La procedura prevede che il docente presenti una motivata richiesta di dissociazione, che viene poi valutata dall’istituzione scolastica. La scelta di non condividere una decisione deve essere formalizzata e documentata, rispettando le procedure stabilite.

La domanda nasce da una situazione frequente nelle scuole: cosa accade quando un insegnante non condivide una decisione relativa all’ammissione, alla non ammissione o alla valutazione di uno studente? Secondo De Martino, il docente non solo può esprimere il proprio disaccordo, ma ha anche strumenti precisi per tutelare la propria posizione. “Sì, può dissociarsi. Chi non condivide vota contro o si astiene e può chiedere che il proprio dissenso venga messo a verbale.” Il principio è particolarmente rilevante perché le decisioni del Consiglio di classe sono collegiali, ma non per questo tutti i componenti sono automaticamente responsabili nello stesso modo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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