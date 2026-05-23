Docenti e gruppi WhatsApp Quando le critiche ai colleghi diventano diffamazione e cosa fare Il Punto di De Martino

Nel corso della trasmissione Diritto in cattedra, condotta da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino ha affrontato anche il tema delle conversazioni private tra docenti sui gruppi WhatsApp, spiegando quali rischi possono nascere quando le critiche verso colleghi superano certi limiti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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