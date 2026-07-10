Arezzo, 10 luglio 2026 – Trasformare la buona alimentazione in una vera e propria politica di salute pubblica, portando il cibo fresco, locale e di stagione direttamente nei luoghi di cura. È questo l'obiettivo del modello "Campagna Amica per la Salute ", lanciato ufficialmente questa mattina ad Arezzo presso l’Auditorium Pieraccini dell’Ospedale San Donato. Sulla scia del grande successo già riscosso dal progetto pilota del Policlinico Gemelli di Roma, questa iniziativa sancisce una storica alleanza strategica tra la sanità aretina e il mondo agricolo, uniti nella tutela del benessere della comunità. L'avvio ufficiale della giornata è stato sancito dal tradizionale taglio del nastro, un momento istituzionale ed emozionante che ha dato formalmente il via alla sinergia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Arezzo.

© Lanazione.it - Coldiretti: nasce ad Arezzo il modello "Campagna Amica per la salute”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Agricoltura sociale e scuola: inclusione, formazione e filiera corta per gli studenti dellITIS

Notizie e thread social correlati

Coldiretti Arezzo, un patto per la salute dei cittadini, arriva il mercato di Campagna Amica all’ospedale San DonatoIl mercato di Campagna Amica sarà allestito venerdì 10 luglio all’ospedale San Donato di Arezzo, segnando il primo passo di un patto tra agricoltori...

Campagna amica per la salute: Coldiretti al MoscatiColdiretti ha portato i mercati contadini davanti all’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, nell’ambito della campagna “Amica per la...

Temi più discussi: Coldiretti Arezzo, un patto per la salute dei cittadini, arriva il mercato di Campagna Amica all’ospedale San Donato; Grande mercato sul piazzale dell'ospedale con i prodotti agricoli buoni per la salute; Agri Young a Cortona: i giovani di Coldiretti in difesa del cibo vero; Campagna Amica per la salute, arriva il primo mercato degli agricoltori e del cibo locale negli ospedali.

Coldiretti: nasce ad Arezzo il modello Campagna Amica per la saluteIl modello Campagna Amica per la Salute, lanciato ufficialmente questa mattina ad Arezzo presso l’Auditorium Pieraccini dell’Ospedale San Donato ... lanazione.it

Coldiretti Arezzo, un patto per la salute dei cittadini, arriva il mercato di Campagna Amica all’ospedale San DonatoDopo la data zero al San Giovanni di Dio a Firenze, venerdì 10 luglio arriva il mercato di Campagna Amica all’Ospedale San Donato di Arezzo per lanciare il primo patto nazionale tra agricoltori e me ... lanazione.it