Coldiretti ha portato i mercati contadini davanti all’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, nell’ambito della campagna “Amica per la salute”. L’iniziativa nazionale coinvolge 70 ospedali italiani e mira a promuovere prodotti locali e sostenibili. La presenza dei mercati si è svolta in modo temporaneo, con esposizioni di prodotti agricoli e incontri tra agricoltori e cittadini. Nessuna informazione su eventuali accordi o attività commerciali successive.

Tempo di lettura: 4 minuti Fa tappa all’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino la grande iniziativa nazionale con cui Coldiretti porterà i mercati contadini davanti a 70 ospedali italiani. In Campania saranno coinvolti anche il Policlinico Federico II e il Santobono-Pausilipon di Napoli, il Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, il Ruggi d’Aragona di Salerno e il San Pio di Benevento. Appuntamento venerdì 10 luglio, dalle 8.00 alle 13.00, con “ Campagna Amica per la Salute ”, il progetto promosso da Coldiretti e Fondazione Campagna Amica, in collaborazione con Aletheia, che nel capoluogo irpino, grazie alla sinergia tra Azienda Moscati, ASL Avellino e Coldiretti Avellino, approderà nel piazzale Rotondi della città ospedaliera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Campagna amica per la salute: Coldiretti al Moscati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Coldiretti Arezzo, un patto per la salute dei cittadini, arriva il mercato di Campagna Amica all’ospedale San DonatoIl mercato di Campagna Amica sarà allestito venerdì 10 luglio all’ospedale San Donato di Arezzo, segnando il primo passo di un patto tra agricoltori...

Coldiretti: Campagna Amica raddoppia a MorbegnoA Morbegno è stato aperto un nuovo punto di Coldiretti dedicato alla filiera corta e ai prodotti agricoli locali.

Temi più discussi: Un patto per la salute degli italiani, mercati contadini in 70 ospedali; Un patto per la salute dei cittadini: i mercati di Campagna Amica entrano negli ospedali italiani; Il Mercato Contadino di Campagna Amica Asti al Cardinal Massaia; Mercato Campagna Amica. Buona la prima per i prodotti a km 0.

Campagna amica per la salute arriva all’Azienda Ospedaliera MoscatiAvellino – Fa tappa all’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino la grande iniziativa nazionale con cui Coldiretti porterà i mercati contadini davanti a 70 ospedali italiani. In Campania s ... irpinianews.it

Campagna amica per la salute: anche il Gom di Reggio Calabria partecipa all’iniziativa ColdirettiMedici e agricoltori scendono in campo per contribuire a fermare l’emergenza sanitaria legata ai cibi che fanno male e causano malattie rispetto al cibo che fa bene, previene complicazioni e migliora ... strettoweb.com

#Agricoltori e #mediciitaliani alleati: arrivano i #mercaticontadini in 70 #ospedali del #Belpaese. @coldiretti, #CampagnaAmica e #FondazioneAletheia lanciano un patto nazionale per promuovere #alimentisani e #prevenirelemalattie, winenews.it/it/agricoltori x.com

Scrivere la propria campagna come DM alla prima esperienza è ~completamente~ folle? reddit