Due anni dopo l'inizio del mandato, un rappresentante ha sottolineato l'importanza di rafforzare la coesione come pilastro dell'Europa e di migliorare la competitività. Ha aggiunto che si stanno valutando i territori in vista della prossima programmazione del bilancio e della riprogrammazione delle politiche di coesione. La discussione si è concentrata sulla necessità di rafforzare questi aspetti in vista delle nuove strategie europee.

"A due anni dall'inizio del mandato, abbiamo ritenuto importante confrontarci sulla forza dei territori. Siamo in una fase importante di programmazione del nuovo bilancio e di riprogrammazione della politica di coesione". Lo ha dichiarato l'eurodeputata di Fratelli d'Italia e vicepresidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna, a margine dell’evento “La Forza dei Territori - Coesione e competitività: la sfida italiana per l’Europa”, organizzato dalla delegazione di Fratelli d’Italia-ECR al Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Coesione: Sberna, È pilastro dell'Europa, va rafforzata insieme a competitività

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