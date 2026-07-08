A San Benedetto è stata dedicata la sala Ecr in Europa, pochi giorni prima dell’11 luglio, anniversario della sua proclamazione a patrono dell’Europa. La decisione rappresenta un riconoscimento ufficiale delle radici cristiane del continente. La notizia è stata comunicata da un rappresentante politico, che ha definito l’evento una vittoria importante, a 62 anni dalla proclamazione. La cerimonia si è svolta in un contesto istituzionale, senza ulteriori dettagli sui partecipanti.

“È una vittoria importante: a 62 anni dalla proclamazione di San Benedetto patrono d’Europa, e alla vigilia dell’11 luglio che lo celebra, arriva questa intitolazione”. Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna (FdI) al punto stampa del gruppo Ecr a Strasburgo, sull’intitolazione della sala del gruppo a San Benedetto. Il 22-23-24 giugno, esce in sala il documentario Vittorio De Sica – La vita in scena diretto da Francesco Zippel. Il film. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Europa, Sberna (FdI): San Benedetto nella sala Ecr, radici cristiane per costruire il futuro

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Si parla di: San Benedetto, il patrono dell’Europa che guarda al futuro.

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