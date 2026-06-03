Secondo un rapporto di Eurelectric, la competitività dell’Europa dipende da un'industria più elettrificata e integrata. Il documento evidenzia che l’elettrificazione industriale è già una componente chiave per il settore, ma sottolinea anche la necessità di sviluppare infrastrutture e tecnologie per sostenere questa transizione. L’obiettivo è migliorare la capacità di produzione e distribuzione dell’energia elettrica, favorendo l’efficienza e riducendo le emissioni, attraverso un processo di integrazione più efficace tra le varie parti del sistema industriale.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE PRNewswire — L’elettrificazione rappresenta già un vantaggio competitivo per l’Europa, ma per accelerarne la diffusione è necessario un migliore allineamento tra i diversi livelli del sistema, secondo un nuovo rapporto di Eurelectric presentato oggi al Power Summit. Basandosi sulle evidenze raccolte da 61 aziende e 30 progetti concreti, il rapporto identifica gli elementi che rendono un progetto industriale di successo e ciò che ne ostacola l’implementazione. Emerge così un nuovo modello: i “Power Couples”, una strategia di elettrificazione replicabile che rafforza la competitività allineando segnali di mercato, infrastrutture di rete, quadri di investimento e politiche pubbliche. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - La competitività dell’Europa dipende da un’elettrificazione industriale integrata, secondo un nuovo rapporto di Eurelectric

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