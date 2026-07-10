Il governo ha dichiarato che il PNRR è stato utilizzato efficacemente, con fondi riallocati con successo. All'inizio della legislatura, alcuni esponenti politici sostenevano che non si potesse modificare il piano, nonostante le esigenze fossero cambiate.

"Il PNRR è stato usato in modo molto efficace. Ricordiamo che all'inizio della legislatura la sinistra diceva che non si poteva cambiare, benché le esigenze fossero mutate. Grazie all'azione dei nostri parlamentari europei e del governo nazionale si sono riallocati i fondi in modo da essere utilizzabili nel modo più utile in questa fase. Un aspetto sicuramente collegato al buon uso del PNRR, insieme ad altre politiche, è il fatto che per la prima volta nella storia d'Italia il Sud cresce più della media nazionale". Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, a margine dell’evento “La Forza dei Territori - Coesione e competitività: la sfida italiana per l’Europa”, organizzato dalla delegazione di Fratelli d’Italia-ECR al Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Coesione: Malan, Il PNRR è stato usato efficacemente, fondi riallocati con successo

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Si parla di: Malan Pnrr usato in modo efficace, il Sud cresce più della media nazionale.

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