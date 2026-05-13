Il governo ha annunciato un’accelerazione sui progetti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza e ai fondi di coesione, con l’obiettivo di ridurre le disparità tra le diverse aree del Paese, in particolare rispetto al Nord. In una comunicazione ufficiale, si è ribadito che la politica di coesione continuerà a mantenere la sua identità, anche con l’istituzione di un nuovo Fondo europeo unico.

Il messaggio del governo è netto: la Politica di coesione non può essere ridimensionata né perdere la sua identità dentro il nuovo Fondo unico europeo. In gioco c’è una dote ingentissima: i 2mila miliardi del Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2028-2034. Di questi, 865 miliardi di euro — quasi la metà del totale — sono destinati proprio a colmare il divario tra le regioni d’Europa e, quindi, alle aree più deboli, Mezzogiorno in testa. Una delle idee su cui si sta ragionando a Bruxelles è quella di trasformare la distribuzione dei cosiddetti fondi per lo sviluppo e la coesione (Fsc), risorse deputate a far progredire le aree economicamente meno sviluppate dell’Unione, vincolandole a determinati obiettivi di riforma.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Pnrr e Fondi di coesione, Palazzo Chigi accelera: ridurre i divari con il Nord

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