Il partito sta puntando sull’utilizzo dei fondi del PNRR e della coesione per sostenere progetti nel settore energetico, delle imprese e sociale. Nei prossimi giorni si terranno incontri interni e con gli alleati per definire le strategie. In un clima di incertezza, con notizie contrastanti su conflitti e bombardamenti, si cerca di mantenere la calma e pianificare diverse opzioni, con particolare attenzione alle questioni sociali.

"Di certo siamo in un momento di variabilità giornaliera, si oscilla tra prospettive di pace e bombardamenti, quindi si naviga a vista, ma bisogna comunque preparare diversi scenari, prestando grande attenzione al tema sociale. Il governo insieme al ministro dell'Economia valuterà come muoversi. Per quanto ci riguarda, riteniamo che la sospensione del patto di stabilità - in necessità - resti una possibilità, ma abbia anche diverse criticità perché comporterebbe delle asimmetrie nella competitività interna della stessa Ue con chi, come ad esempio la Germania, ha spazi fiscali maggiori dell'Italia e ha già investito sul costo dell'energia con fondi pubblici.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - FI, leva su Pnrr e fondi di coesione per energia, imprese e sociale Risoluzione? Prossima settimana riunione nel partito e poi con gli alleati

Notizie correlate

Forza Italia, leva su Pnrr e fondi di coesione per energia e imprese"Di certo siamo in un momento di variabilità giornaliera, si oscilla tra prospettive di pace e bombardamenti, quindi si naviga a vista, ma bisogna...

Leggi anche: G. F. Esposito: Il salario? Non solo un costo ma leva strategica per crescita, innovazione e coesione sociale

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Unione Sindacale di Base: Personale PNRR della giustizia: la giustizia non è un bisogno stagionale; Festa per 320 studenti Importante la leva dei fondi Pnrr; Leva Civica Lombarda Volontaria; PNRR, Incalza: Tra poco scopriremo che 110 miliardi non siamo stati capaci di spenderli. Un fallimento.

Forza Italia, leva su Pnrr e fondi di coesione per energia e impreseDi certo siamo in un momento di variabilità giornaliera, si oscilla tra prospettive di pace e bombardamenti, quindi si naviga a vista, ... iltempo.it

Quel che non resta del Pnrr. Come fare i conti con la fin dei fondiSi deve rafforzare il mercato interno: le Zone di innovazione e Sviluppo hanno il potenziale per rafforzare la competitività industriale attraverso il trasferimento di conoscenze e la collaborazione t ... ilfoglio.it

PNRR, l’Ad Nicolai a Cariati: “Completati i principali interventi di ingegnerizzazione della rete idrica, il Comune tra i 21 interessati dal progetto finanziato dall’Ue gestito da Sorical” Proseguono nel Comune di Cariati gli interventi finanziati con fondi del Piano N - facebook.com facebook

Pnrr, Oristano vede il traguardo: «Cantieri verso la chiusura» x.com