Coesione | Bignami Difesa fondi legata a capacità di spesa accelerato atterraggio su territori

Da quotidiano.net 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha affermato che la difesa dei fondi pubblici dipende dalla capacità di spenderli e ha annunciato un’accelerazione nelle procedure per far arrivare i finanziamenti sui territori. La priorità è stata quella di semplificare e velocizzare i processi di assegnazione e utilizzo delle risorse. Nessuna modifica è stata indicata riguardo alle fonti dei fondi, ma si è sottolineato come l’effettiva spesa sia fondamentale per garantire l’utilizzo corretto di questi.

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"La difesa dei fondi è necessaria nella misura in cui i fondi si spendono. Questa è stata la prima importante impostazione svolta dal governo, che è riuscito ad accelerare le modalità con cui questi fondi possono effettivamente atterrare sul territorio. Ricordiamo che abbiamo assorbito in buona parte e completato quelli che erano i programmi che nel ciclo precedente non erano stati utilizzati. Oggi dobbiamo completare ulteriormente questo ciclo, ma è chiaro che dobbiamo farlo con la collaborazione delle Regioni. Fermo restando che anche su questo il governo Meloni è riuscito a introdurre uno strumento mediante il quale, laddove le Regioni non operino, operi in maniera sussidiaria lo Stato". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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