Fondi di Coesione europei | CNA Lombardia difende il ruolo dei territori
CNA Lombardia sottolinea l’importanza di mantenere la gestione dei Fondi di Coesione europei a livello territoriale. La confederazione evidenzia che queste risorse sono fondamentali per sostenere innovazione, formazione, sostenibilità e l’accesso al credito delle piccole e medie imprese. In un contesto di nuove risorse europee e trasformazioni economiche, si ribadisce la necessità di un intervento vicino ai territori per affrontare le sfide future.
Nuove risorse europee, grandi trasformazioni economiche e una sfida decisiva per il futuro delle imprese: secondo CNA Lombardia, i Fondi di Coesione dovranno continuare a essere gestiti vicino ai territori per sostenere innovazione, formazione, sostenibilità e accesso al credito delle PMI. Negli ultimi anni le piccole e medie imprese hanno dovuto confrontarsi con cambiamenti profondi. Digitalizzazione, sostenibilità, intelligenza artificiale, passaggio generazionale e difficoltà di accesso al credito stanno modificando il modo di fare impresa e di competere sui mercati. In questo scenario, le nuove risorse europee destinate all’Italia rappresentano un’opportunità importante per accompagnare la crescita del sistema produttivo e sostenere gli investimenti necessari ad affrontare le sfide dei prossimi anni. 🔗 Leggi su Newsagent.it
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