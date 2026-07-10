Cocktail stile e dolce vita sul Lago di Como
Giovedì pomeriggio di luglio sul Lago di Como, una Porsche 911 Targa di colore verde scuro è stata parcheggiata davanti a un hotel a cinque stelle. L’addetto al servizio parcheggio ha mostrato esitazione, lasciando l’auto in sosta di fronte all’albergo. Non ci sono altre informazioni disponibili su eventuali sviluppi o motivazioni.
Lago di Como, un giovedì pomeriggio di luglio: una Porsche 911 Targa di un bel verde scuro parcheggiata davanti a un cinque stelle lusso, con l’addetto al servizio parcheggio che sembra esitare, e volerla lasciare volutamente lì, davanti all’albergo. Del resto, è talmente armoniosamente inserita nella scena da arricchire la fotografia di un sistema dall’opulenza già semidivina: il cortiletto perfetto, la ghiaia regolarissima, le siepi probabilmente scolpite al laser, aiuole stupende, con centinaia, migliaia di fiori magnifici, freschissimi, che sembrano fatti con l’Ai o sbocciati dieci secondi prima. E poi Ferrari anche piuttosto recenti,... 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Segui gli aggiornamenti su Como.
Past life,she risk all marry bad man,end die.Reborn,she apt CEO who love her,be treat princess
Notizie e thread social correlati
Con Guess a lezione di Dolce Vita sul lago di ComoIn occasione dell’apertura del nuovo pop-up store a Bellagio, il marchio statunitense ha organizzato due giorni di evento sul lago di Como.
La vera Dolce Vita è sul Lago di Como: con Villa Flori protagonista della nuova campagna Bric’sSul Lago di Como, vicino all’Hotel Villa Flori, è stata scattata una nuova campagna pubblicitaria di Bric’s.
Argomenti più discussi: MUSA, LAGO DI COMO: RALLENTARE CON CLASSE; Cosa fare a Milano: tutti gli eventi e gli appuntamenti da non perdere a luglio.
Feeling of sweetness di Roberto Simonetti e Marco Tetta, ph. Gabriele FerraresiLa Como Lake Cocktail Week è un’ottima lente per capire che cosa è diventato il Lario, oggi: un sistema globale dell’ospitalità di altissima gamma, tra grand hotel ottocenteschi, cocktail letterari, t ... linkiesta.it
W Sardinia - Poltu Quatu presents LIQUID LOVE Event Series. 6 days, 6 iconic cocktail bars docking in Sardinia. Pick your LIQUID and get read to fall in LOVE! 4 - 5 JULY | 8.00pm - 12.00am The Jerry Thomas Project Rome + 1930 Cocktail Bar 6 - 7 JULY | 8.0 facebook
L'abito da sposa dell'influencer Tamara Kalinic di Pieter Mulier per Alaïa. Ha indossato anche un abito di Magda Butrym, uno di Khaite e una creazione di Richard Quinn per il fine settimana del matrimonio. reddit
Sul lago di Como, tre cocktail d'autore, tre hotel e un motoscafoLa Como Lake Cocktail Week attraversata come si sfoglia un libro, un capitolo alla volta, con Belvedere Vodka a scrivere la trama nei bicchieri ... vanityfair.it