Cocktail stile e dolce vita sul Lago di Como

Da linkiesta.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì pomeriggio di luglio sul Lago di Como, una Porsche 911 Targa di colore verde scuro è stata parcheggiata davanti a un hotel a cinque stelle. L’addetto al servizio parcheggio ha mostrato esitazione, lasciando l’auto in sosta di fronte all’albergo. Non ci sono altre informazioni disponibili su eventuali sviluppi o motivazioni.

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Lago di Como, un giovedì pomeriggio di luglio: una Porsche 911 Targa di un bel verde scuro parcheggiata davanti a un cinque stelle lusso, con l’addetto al servizio parcheggio che sembra esitare, e volerla lasciare volutamente lì, davanti all’albergo. Del resto, è talmente armoniosamente inserita nella scena da arricchire la fotografia di un sistema dall’opulenza già semidivina: il cortiletto perfetto, la ghiaia regolarissima, le siepi probabilmente scolpite al laser, aiuole stupende, con centinaia, migliaia di fiori magnifici, freschissimi, che sembrano fatti con l’Ai o sbocciati dieci secondi prima. E poi Ferrari anche piuttosto recenti,... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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