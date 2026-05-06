Con Guess a lezione di Dolce Vita sul lago di Como

In occasione dell’apertura del nuovo pop-up store a Bellagio, il marchio statunitense ha organizzato due giorni di evento sul lago di Como. Durante questa manifestazione, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di trascorrere del tempo vicino all’acqua, vivendo un’esperienza diretta con il marchio. La proposta ha coinvolto clienti e curiosi, creando un’occasione di incontro tra il pubblico e il brand in un contesto unico.

Noi di Vanity Fair siamo stati invitati a vivere un’esperienza immersiva che non è stata guastata nemmeno dal maltempo: due giorni all’insegna del dolce far niente, inteso come invito a rallentare per apprezzare la bellezza di ogni momento, che in realtà sono stati pregni di attività, con un agenda fittissima incentrata su quello che noi italiani sappiamo fare meglio: goderci la vita con stile. Il viaggio è iniziato al Filario Hotel&Residences, destination-resort incastonato a Lezzeno, con camere panoramiche dalla vista mozzafiato e una spiaggia privata invidiabile. Il Beach Bar è stato personalizzato con l’estetica iconica di Guess, che ha rivestito cabane, cuscini e ombrelloni con tessuti made in Como di un rosso materico e righe riviera-style.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Con Guess a lezione di Dolce Vita sul lago di Como The Space you left | DRAMA | Full Movie in English Notizie correlate Lago di Como, Guess sceglie il Concordia: il piroscafo diventa un’esperienza immersiva aperta al pubblicoGuess sceglie il Lago di Como e uno dei suoi simboli più riconoscibili per il lancio delle nuove fragranze: il Concordia, storico piroscafo del 1926,... La storica villa con darsena privata in vendita sul Lago di ComoAffacciata lungo uno dei viali storici più iconici della sponda orientale del Lario, questa villa di rappresentanza incarna un’idea di abitare che... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Per la Navigazione Laghi un’inedita collaborazione con Guess; GUESS: rende omaggio all’icona Marilyn Monroe con una mostra a lei dedicata; I cent’anni di Marilyn. Tra corsetti e pois. Guess celebra la musa. A lezione di grooming con GUESS e Ignazio MoserLe regole del presente sono una materia in piena revisione. Quelle della moda, un’etichetta del non detto, ognuno le sta riscrivendo a piacimento. Il risultato, contro le aspettative delle ormai ... esquire.com Outfit del giorno Jumpsuit Guess Scarpe Liu Jo Cappellino Liu Jo Borsa Braccialini Casual ma con carattere Perfetto per girare in città con stile #outfit #ootd #lookdonna #guess #liujo braccialini streetstyle fashionitalia - facebook.com facebook