Una clinica veterinaria di Poggibonsi festeggia i quarant’anni di attività del suo fondatore, il dottor Paolo Frati. Nato nel 1954, il veterinario ha aperto la struttura nel 1986, diventando un punto di riferimento per proprietari di cani e gatti, oltre che per i cacciatori. La storia professionale del dottore si estende su quattro decenni, durante i quali ha operato nella zona.

Quarant’anni. Un lungo percorso professionale a Poggibonsi per il dottor Paolo Frati, veterinario, classe 1954, e dal 1986 autentico riferimento per i proprietari di cani e di gatti e per i cacciatori. Per incontrarlo ci siamo recati proprio nella struttura al civico 72 di via Senese. Dottor Frati, quali sensazioni la accompagnano per questa felice ricorrenza della clinica veterinaria da lei fondata? "Mi verrebbe di rispondere alla maniera di Vasco Rossi, con un suo celebre refrain: ‘Io sono ancora qua!’. E d’altro canto è così. Un cammino che riunisce tre generazioni, mio padre Bruno, buiatra, quindi il sottoscritto e mia figlia Giulia, alla guida di uno studio a Certaldo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Clinica veterinaria del dottor Frati: "Una bella storia lunga 40 anni"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Una storia di passione e dedizione lunga 40 anni: nella piccola frazione si celebra lo storico bar

La denuncia di una turista in vacanza all'Elba: «Il mio cane è morto perché sull'isola non c'è una clinica veterinaria aperta la notte»Una turista ha denunciato che il suo cane è morto durante una vacanza sull’isola d’Elba, perché non c’era una clinica veterinaria aperta di notte.

Argomenti più discussi: Clinica veterinaria del dottor Frati: Una bella storia lunga 40 anni; Continuum of care e innovazione, la strategia di Zoetis per la veterinaria del futuro. Con Luca Damiano Sozzo; Oltre 70 assunzioni di Personale sanitario nei primi mesi del 2026; Siena: Il cavallo Entu De Petra Ulpu bollettino medico.

Clinica veterinaria del dottor Frati: Una bella storia lunga 40 anniIl dottor Paolo Frati è il punto di riferimento, non solo a Poggibonsi, per chi ha un animale domestico Tre generazioni: mio padre Bruno, buiatra, io e mia figlia Giulia alla guida di uno studio a Ce ... lanazione.it