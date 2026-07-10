Camorra | scatta il blitz contro i superstiti del clan Zagaria otto fermi nel Casertano

Notizia in breve

Otto persone sono state arrestate nel Casertano durante un blitz dei carabinieri contro i superstiti del clan Zagaria. Le accuse riguardano estorsioni, bombe a Casapesenna e infiltrazioni negli appalti pubblici. L’operazione ha coinvolto diverse unità sul territorio, che hanno eseguito perquisizioni e fermato gli individui ritenuti responsabili di reati legati alla criminalità organizzata. Le indagini sono ancora in corso per approfondire ulteriori collegamenti e attività illecite.