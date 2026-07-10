Camorra | scatta il blitz contro i superstiti del clan Zagaria otto fermi nel Casertano
Otto persone sono state arrestate nel Casertano durante un blitz dei carabinieri contro i superstiti del clan Zagaria. Le accuse riguardano estorsioni, bombe a Casapesenna e infiltrazioni negli appalti pubblici. L’operazione ha coinvolto diverse unità sul territorio, che hanno eseguito perquisizioni e fermato gli individui ritenuti responsabili di reati legati alla criminalità organizzata. Le indagini sono ancora in corso per approfondire ulteriori collegamenti e attività illecite.
Camorra: blitz dei carabinieri contro la fazione Zagaria del clan dei Casalesi. Otto fermi per estorsioni, bombe a Casapesenna e infiltrazioni negli appalti. La criminalità organizzata tenta di riassestare i propri equilibri nella provincia di Caserta, sfruttando canali alternativi rispetto al passato. Una cellula della camorra legata alla fazione di Michele Zagaria — la ramificazione a spiccata vocazione economica del cartello dei Casalesi — è stata smantellata attraverso un decreto di fermo firmato dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli. Il provvedimento ha colpito otto individui, ritenuti figure apicali e affiliati operativi della consorteria mafiosa. 🔗 Leggi su 2anews.it
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