Il centrocampista brasiliano dell'Atalanta, in scadenza di contratto a giugno 2027, sta per lasciare il club. Secondo fonti vicine alla società, il Manchester United è molto vicino a finalizzare l'acquisto. L'accordo tra le parti potrebbe essere annunciato a breve, dopo che il giocatore ha già manifestato la volontà di trasferirsi. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata da entrambe le squadre.

Per individuare e scegliere il sostituto di Casemiro, il Manchester United ci ha messo pochissimo. La trattativa con l'Atalanta per portare Ederson in Inghilterra procede spedita e le parti sono sempre più vicine a un accordo. Anche se l'affare non è ancora chiuso, i Red Devils hanno trovato un accordo di base sia con il giocatore che con il club bergamasco, con il quale mancano però da definire gli ultimi step della trattativa. Il classe 1999 è un giocatore importante, la cifra lo è altrettanto: l'affare potrebbe chiudersi intorno ai 45 milioni di euro più bonus, questi ultimi ancora da definire. Nell'estate 2022, l'Atalanta lo aveva portato a Bergamo dalla Salernitana per poco più di 20 milioni di euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Atalanta, Ederson ai saluti: ora il Manchester United è davvero a un passo dall'affare

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