Prima della pausa estiva, la quinta tappa di Città Parthenope Sport in Tour si svolgerà al Palavesuvio e al Centro Ester. L’evento, organizzato dall’ASD Kemy, fa parte di un percorso sportivo multidisciplinare promosso nell’ambito di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. La manifestazione prevede attività sportive presso le due sedi, coinvolgendo diverse discipline e partecipanti di diverse età. La tappa si svolgerà nelle prossime settimane, prima della pausa estiva.

Vigilia della quinta tappa di Città Parthenope Sport in tour, l’itinerario sportivo multidisciplinare organizzato dall’ASD Kemy, nell’ambito della programmazione ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. Partito dal Lungomare Caracciolo e dopo essere arrivato a Piazza Municipio, al Rione Sanità e al centro storico di Napoli, negli spazi di Club Padel Higuana a San Pietro a Patierno, l’itinerario prosegue in Piazza degli Artisti al Vomero, sabato 11 luglio, dalle 18 alle 23, dove verrà allestito un villaggio dello sport con palco fitness musicale, area olistica e functional, area per la scherma, pole dance, arm wrestling, subbuteo e un punto per consulenze mediche e posturali. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Città Parthenope Sport in Tour fa tappa al Palavesuvio e al Centro Ester prima della pausa estiva

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Città Parthenope Sport in Tour, terza tappa al Rione Sanità

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