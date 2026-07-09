Città Parthenope Sport in tour un villaggio al Vomero in Piazza degli Artisti
Un villaggio sportivo è stato allestito nel quartiere Vomero, in Piazza degli Artisti, per la tappa di luglio del tour di Città Parthenope Sport. L’evento, organizzato dall’ASD Kemy, prevede attività multidisciplinari e si svolge in strada, coinvolgendo i cittadini. La struttura rimarrà aperta durante tutto il giorno, offrendo spazi dedicati a diverse discipline sportive. Non sono stati segnalati incidenti o altre situazioni di rilievo durante l’evento.
Città Parthenope Sport in tour: la tappa di luglio dell’itinerario sportivo multidisciplinare organizzato dall’ASD Kemy: un villaggio al Vomero in Piazza degli Artisti. Sabato 11 luglio dalle 18:00 alle 23:00. Quinta tappa di Città Parthenope Sport in tour, l’itinerario sportivo multidisciplinare organizzato dall’ASD Kemy, nell’ambito della programmazione ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026.Partito dal Lungomare Caracciolo e dopo essere arrivato a Piazza Municipio, al Rione Sanità e al centro storico di Napoli, a negli spazi di Club Padel Higuana a San Pietro a Patierno, l’itinerario prosegue in Piazza degli Artisti al... 🔗 Leggi su 2anews.it
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