Città Parthenope Sport in tour un villaggio al Vomero in Piazza degli Artisti

Notizia in breve

Un villaggio sportivo è stato allestito nel quartiere Vomero, in Piazza degli Artisti, per la tappa di luglio del tour di Città Parthenope Sport. L’evento, organizzato dall’ASD Kemy, prevede attività multidisciplinari e si svolge in strada, coinvolgendo i cittadini. La struttura rimarrà aperta durante tutto il giorno, offrendo spazi dedicati a diverse discipline sportive. Non sono stati segnalati incidenti o altre situazioni di rilievo durante l’evento.