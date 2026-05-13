Al via Città Parthenope Sport in Tour

Sabato 16 maggio alle 10:30, la Rotonda Diaz ospiterà l'inizio di “Città Parthenope Sport in Tour”, un percorso promosso dall’ASD Kemy in vista di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. L’evento coinvolge diverse tappe in città e mira a promuovere iniziative sportive tra cittadini e visitatori. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e coinvolge vari sport e associazioni locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Parte dalla Rotonda Diaz, sabato 16 maggio, alle 10:30, l’itinerario di “Città Parthenope Sport in Tour” organizzato dall’ASD Kemy per Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. In occasione della tappa di apertura, il progetto sarà presentato alla stampa. All’incontro con i giornalisti, insieme.🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Weekend di 4 Giorni a Napoli: Itinerario tra Storia, Arte, Sottosuolo, Gusto e Cultura Partenopea Notizie correlate Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, “Città Parthenope Sport in Tour” parte dalla Rotonda DiazParte dalla Rotonda Diaz Città Parthenope Sport in Tour, l’evento di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. #NonCiFermaNessuno, il tour motivazionale di Luca Abete arriva alla ParthenopeSi terrà all’Università degli Studi di Napoli Parthenope la settima tappa dell’edizione 2026 di #NonCiFermaNessuno di Luca Abete. Temi più discussi: Giro d’Italia, Napoli cala il pokerissimo: al via la quinta tappa consecutiva. Giovedì con la Paestum-Napoli un viaggio nella Magna Grecia; Giro d’Italia, Napoli cala il pokerissimo: al via la quinta tappa consecutiva. Giovedì con la Paestum –; Un segno per Parthenope: Napoli omaggia Eleonora de Fonseca Pimentel con 70 opere; Weekend a Napoli, tanti eventi da non perdere da venerdì 8 a domenica 10 maggio. Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, Città Parthenope Sport in Tour parte dalla Rotonda DiazParte dalla Rotonda Diaz Città Parthenope Sport in Tour, l'evento di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. 2anews.it 'Parthenope. La Sirena e la città': 250 reperti al MANN di NapoliAl Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) è stata inaugurata la mostra Parthenope. La Sirena e la città, un progetto espositivo che presenta 250 reperti selezionati per narrare il legame ... it.blastingnews.com