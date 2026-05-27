Licata capitale del calcio giovanile al torneo Città di mare anche Giovanni Galli e Roberto Galbiati

Notizia in breve

A Licata si è aperta la 17ª edizione del torneo “Città di Mare”, un evento che richiama squadre e giovani calciatori da diverse regioni italiane. La cerimonia inaugurale si è svolta al Serenusa Village, con la presenza di ospiti noti nel mondo del calcio come Giovanni Galli e Roberto Galbiati. L’evento dura alcuni giorni e si distingue come uno dei principali appuntamenti di calcio giovanile in Italia.