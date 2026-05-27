Licata capitale del calcio giovanile al torneo Città di mare anche Giovanni Galli e Roberto Galbiati
A Licata si è aperta la 17ª edizione del torneo “Città di Mare”, un evento che richiama squadre e giovani calciatori da diverse regioni italiane. La cerimonia inaugurale si è svolta al Serenusa Village, con la presenza di ospiti noti nel mondo del calcio come Giovanni Galli e Roberto Galbiati. L’evento dura alcuni giorni e si distingue come uno dei principali appuntamenti di calcio giovanile in Italia.
Licata torna ad essere per alcuni giorni una delle capitali italiane del calcio giovanile. Al Serenusa Village si è svolta la cerimonia inaugurale della 17esima edizione del torneo “Licata Città di Mare”, manifestazione che negli anni è diventata uno degli appuntamenti sportivi giovanili più. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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