Mugnano capitale del calcio giovanile con il Trofeo D’Alterio
Il Trofeo D’Alterio, torneo internazionale under 12, si sta svolgendo al Vallefuoco, con 84 partite giocate in cinque giorni. È stata inaugurata la decima edizione, che vede coinvolti numerosi team giovanili. La competizione si svolge nell’arco di cinque giorni, con incontri che si sono susseguiti senza interruzioni. La manifestazione ha coinvolto squadre provenienti da diverse regioni e nazioni, attirando numerosi appassionati e addetti ai lavori.
Calcio giovanile, il Trofeo D’Alterio entra nel vivo: 84 partite in 5 giorni al Vallefuoco Aperta la decima edizione del torneo internazionale under 12. Finali il 3 giugno Ottantaquattro partite in cinque giorni, 26 squadre al via e 520 bambini in campo. Il Trofeo Internazionale D’Alterio Group entra nel vivo allo stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano, dove la cerimonia inaugurale sabato pomeriggio, 30 maggio, ha aperto la decima edizione della manifestazione riservata alla categoria under 12, in programma fino a mercoledì 3 giugno. Il torneo, organizzato dal Villaricca Calcio in collaborazione con D’Alterio Group, conferma anche quest’anno la partecipazione di club professionistici italiani e formazioni straniere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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