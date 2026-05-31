Mugnano capitale del calcio giovanile con il Trofeo D’Alterio

Notizia in breve

Il Trofeo D’Alterio, torneo internazionale under 12, si sta svolgendo al Vallefuoco, con 84 partite giocate in cinque giorni. È stata inaugurata la decima edizione, che vede coinvolti numerosi team giovanili. La competizione si svolge nell’arco di cinque giorni, con incontri che si sono susseguiti senza interruzioni. La manifestazione ha coinvolto squadre provenienti da diverse regioni e nazioni, attirando numerosi appassionati e addetti ai lavori.