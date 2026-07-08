Armie Hammer ha dichiarato di non ritenere il suo film, Citizen Vigilante, così brutto come molti lo giudicano. Il film, considerato un tentativo di rilancio della carriera dell’attore, ha ricevuto critiche negative. Hammer ha espresso che non pensava che il prodotto finale fosse di bassa qualità. La pellicola non ha incontrato il favore del pubblico né di critica, nonostante le aspettative di Hammer.

Non c'è pace per Armie Hammer: il film che avrebbe dovuto riportare in carreggiata la sua carriera non piace neppure a lui (e del resto chi siamo noi per dargli torto ). O almeno così sostiene una fonte vicina all’attore, secondo quanto raccontato da Puck. La reazione dell'attore nel vedersi in Citizen Vigilante, diretto dal tedesco Uwe Boll, sarebbe stata piuttosto netta. Sarebbe addirittura scoppiato in lacrime lanciandosi in questo esempio di dono della sintesi: “ Fuck. This is hateful, disgusting ” La domanda sorge spontanea: ma Hammer non aveva capito cosa stava girando? Pare di no. In una recente intervista a The Hollywood Reporter ha raccontato di aver ricevuto una sceneggiatura di appena 50 pagine. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Armie Hammer ha detto che non pensava che Citizen Vigilante, il discusso film di cui è protagonista, fosse così brutto

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