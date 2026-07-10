Ciro Grillo a novembre la prima udienza del ricorso in appello

Da ilgiornale.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A novembre si terrà la prima udienza del processo in appello relativo alla vicenda giudiziaria che coinvolge Ciro Grillo. La data è stata comunicata e riguarda il ricorso presentato dal figlio dell’ex comico e dai suoi amici. La causa riguarda accuse emerse in passato e si svolgerà presso il tribunale competente. La seduta rappresenta il primo passo ufficiale nel procedimento di secondo grado.

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Si torna a parlare della vicenda giudiziaria che vede coinvolto Ciro Grillo. È infatti stata comunicata la data per la prima udienza del processo d'appello richiesto dal figlio di Beppe Grillo e dai suoi amici. Lo scorso 22 settembre 2025, Ciro Grillo, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria sono stati condannati in primo grado a 8 anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo commessa il 17 luglio del 2019 ai danni della studentessa italo-norvegese. L'altro amico Francesco Corsiglia ha ricevuto invece una condanna a 6 anni e 6 mesi. Il pool difensivo dei giovani coinvolti ha impugnato la sentenza del tribunale di Tempio Pausania e contestato l'impianto accusatorio, sostenendo l'innocenza dei ragazzi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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