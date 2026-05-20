Cospito confermata in appello la condanna per Delmastro | otto mesi per rivelazione del segreto d' ufficio Lui | Faremo ricorso
La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a otto mesi di carcere per l'ex sottosegretario alla Giustizia, in relazione a un caso di rivelazione del segreto d'ufficio. La decisione segue il procedimento che aveva già portato alla condanna in primo grado. L'ex politico ha annunciato che presenterà ricorso contro questa sentenza. La vicenda riguarda l'accusa di aver divulgato informazioni riservate, portando alla conferma della condanna da parte della Corte.
I giudici della Terza Sezione della Corte d’Appello di Roma hanno confermato la condanna a otto mesi per l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro per l’accusa di rivelazione di segreto d’ufficio in relazione al caso dell’anarchico Alfredo Cospito. La sentenza La sentenza è arrivata dopo oltre due ore di camera di consiglio. Nella scorsa udienza il sostituto procuratore generale aveva invece sollecitato l’assoluzione con la formula perché «il fatto non costituisce reato». In primo grado, il 20 febbraio di un anno fa, Delmastro, presente oggi in aula, era stato condannato a 8 mesi, pena sospesa. I giudici di primo grado avevano... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Cospito, confermata in appello la condanna per Delmastro: otto mesi
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