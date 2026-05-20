Cospito confermata in appello la condanna per Delmastro | otto mesi per rivelazione del segreto d' ufficio Lui | Faremo ricorso

La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a otto mesi di carcere per l'ex sottosegretario alla Giustizia, in relazione a un caso di rivelazione del segreto d'ufficio. La decisione segue il procedimento che aveva già portato alla condanna in primo grado. L'ex politico ha annunciato che presenterà ricorso contro questa sentenza. La vicenda riguarda l'accusa di aver divulgato informazioni riservate, portando alla conferma della condanna da parte della Corte.

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