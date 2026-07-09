Processo omicidio Vassallo un giudice chiede di astenersi e l' udienza slitta a novembre

Da salerno.corriere.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giudice ha richiesto di astenersi, provocando lo slittamento dell’udienza del processo per l’omicidio di un sindaco pescatore, prevista inizialmente questa mattina in Corte d’Assise a Salerno. La nuova data stabilita è il 2 novembre. Durante l’udienza, durata poco, sono stati ascoltati i primi testimoni. Gli imputati sono un ex brigadiere e un imprenditore, entrambi coinvolti nel procedimento giudiziario.

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Un giudice chiede di astenersi, il processo per l'omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo slitta al 2 novembre. Udienza lampo, questa mattina, in Corte d'Assise a Salerno, la prima del processo che vede imputati l'ex brigadiere Lazzaro Cioffi e l'imprenditore Giuseppe Cipriano.  Dopo che nella scorsa udienza è stato assolto l'ex collaboratore di giustizia Romolo Ridosso, che aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato. Mentre la Procura di Salerno ha presentato ricorso contro il proscioglimento, arrivato in udienza preliminare lo scorso marzo, del colonnello dei carabinieri Fabio... 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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Omicidio Vassallo: Cantone chiede il processo per Cagnazzo

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