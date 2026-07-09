Processo omicidio Vassallo un giudice chiede di astenersi e l' udienza slitta a novembre

Notizia in breve

Un giudice ha richiesto di astenersi, provocando lo slittamento dell’udienza del processo per l’omicidio di un sindaco pescatore, prevista inizialmente questa mattina in Corte d’Assise a Salerno. La nuova data stabilita è il 2 novembre. Durante l’udienza, durata poco, sono stati ascoltati i primi testimoni. Gli imputati sono un ex brigadiere e un imprenditore, entrambi coinvolti nel procedimento giudiziario.