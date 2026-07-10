Cirfood guarda al futuro Ecco il bilancio di sostenibilità | Principio guida dell’azienda

Cirfood ha pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 2025, evidenziando le azioni e i risultati raggiunti nelle aree sociale, ambientale ed economica. Il documento mostra un approccio integrato, con le tre dimensioni che si rafforzano a vicenda. La presentazione avviene in un momento in cui l’azienda si concentra sul futuro, evidenziando i principi guida che orientano le sue strategie sostenibili.

Cirfood ha presentato il Bilancio di Sostenibilità 2025, che mostra le principali azioni e risultati dell’impresa lungo le tre dimensioni ESG. Un approccio sempre più integrato, in cui dimensione sociale, ambientale ed economica si rafforzano reciprocamente. Attraverso investimenti su persone, innovazione dei processi, sicurezza alimentare ed economia circolare, l’impresa continua a esprimere la propria volontà di creare valore condiviso. "La sostenibilità per noi non è un insieme di iniziative isolate, ma un sistema integrato che attraversa ogni dimensione del nostro fare impresa. Nel 2025 abbiamo rafforzato il nostro impegno a favore delle... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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