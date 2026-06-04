Sostenibilità qualità e innovazione | a Padova il corso Its che guarda al futuro dell’agroalimentare

A Padova è aperto il termine per iscriversi al corso ITS Academy Agroalimentare Veneto, un percorso biennale che si svolgerà dal 2026 al 2028. Il programma mira a formare tecnici specializzati in grado di gestire processi produttivi di qualità, con attenzione alla sostenibilità ambientale e al controllo dei processi nel settore agroalimentare. Il corso si rivolge a giovani interessati a sviluppare competenze pratiche e tecniche nel campo, con un focus su innovazione e sostenibilità.

Tecnici capaci di coniugare qualità, controllo dei processi e sostenibilità ambientale: è questo il profilo professionale al centro del corso ITS Academy Agroalimentare Veneto attivato a Padova, per il quale sono aperte le iscrizioni al biennio 2026-2028. Un percorso post diploma pensato per. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Il tempo di voltare pagina | Corriere del Veneto | 7 dicembre 2025

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