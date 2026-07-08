Nel 2025, Cirfood ha fornito oltre 133.000 ore di formazione, con un aumento dell’8% rispetto all’anno precedente. Sono stati investiti 2,3 milioni di euro in programmi di welfare per i dipendenti. Inoltre, l’azienda ha donato 14.000 chilogrammi di alimenti a enti locali, equivalenti a circa 30.000 pasti. Questi dati sono parte del Bilancio di sostenibilità 2025, che evidenzia interventi su persone, solidarietà e ambiente.

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Oltre 133mila ore di formazione erogate nel 2025 (+8% rispetto al 2024); 2,3 milioni di euro investiti per il welfare delle proprie persone; 14mila kg di alimenti donati a enti del territorio, equivalenti a quasi 30mila pasti. Cirfood - impresa cooperativa italiana attiva nella ristorazione collettiva, commerciale e nei servizi di welfare - ha presentato il Bilancio di Sostenibilità 2025, documento che rendiconta le principali azioni e i risultati dell'impresa lungo le tre dimensioni Esg, in coerenza con il proprio Piano di Sostenibilità e con la visione dell'impresa ‘ the Future'. “La sostenibilità per Cirfood non è un insieme di iniziative isolate, ma un sistema integrato che attraversa ogni dimensione del nostro fare impresa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Persone, solidarietà e ambiente: il Bilancio di sostenibilità 2025 di Cirfood

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Bilancio di Sostenibilita 2025

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