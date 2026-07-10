Circoncisione sul tavolo della cucina ma il neonato ha delle lesioni | denunciato chirurgo

Da brescia.corriere.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un cardiologo ha eseguito una circoncisione in una cucina, utilizzando un bisturi, garze e disinfettante. Il procedimento è avvenuto senza autorizzazioni ufficiali, e il neonato di origini pakistane ha subito lesioni durante l'operazione. La polizia ha denunciato il medico per aver effettuato un intervento non autorizzato e senza ambienti adeguati. La famiglia ha portato il bambino in ospedale per le cure.

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Un bisturi, il tavolo della cucina, qualche garza e un po’ di disinfettante. Non serviva altro a un cardiologo per operare una circoncisione “clandestina” a un neonato di origini pakistane, purtroppo però il piccolo ha riportato una lesione. Da lì, il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri di Brescia ha svolto l’attività investigativa e ha denunciato per lesioni colpose il medico responsabile dell’operazione. L’accaduto è avvenuto lo scorso febbraio, la famiglia di origini pakistane, fedele al credo religioso e intenzionata a compiere l’atto della circoncisione al proprio pargolo, si è affidata a un dottore indicato dalla cerchia più stretta di parenti. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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Circoncisione clandestina in casa, neonato ferito: denunciato cardiologo

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