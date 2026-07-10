Circoncisione clandestina sul tavolo della cucina denunciato chirurgo
Un neonato è rimasto ferito durante una circoncisione eseguita illegalmente sul tavolo della cucina di una casa nella Bassa bresciana. La procedura, condotta senza autorizzazione, è stata denunciata a carico del medico coinvolto. La polizia ha avviato indagini e sequestrato strumenti utilizzati durante l’intervento. Il bambino ha riportato ferite che hanno richiesto cure mediche. La vicenda è stata portata all’attenzione delle autorità competenti per le verifiche del caso.
Un neonato Ã¨ rimasto ferito in seguito a una circoncisione eseguita clandestinamente sul tavolo della cucina dell'abitazione dei genitori, nella Bassa bresciana. Per questo i carabinieri del Nas di Brescia hanno denunciato un cardiologo di 63 anni, residente da anni in Italia, con l'accusa di lesioni colpose. L'episodio risale allo scorso febbraio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, una giovane coppia di origine pakistana avrebbe deciso di sottoporre il figlio appena nato alla circoncisione affidandosi privatamente a un medico indicato da alcuni parenti. L'intervento sarebbe stato eseguito non in una struttura sanitaria autorizzata, ma nell'abitazione della famiglia. 🔗 Leggi su Video.corriere.it
Circoncisione clandestina in casa, neonato ferito: denunciato cardiologo
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