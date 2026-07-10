circoncisione clandestina sul tavolo della cucina denunciato chirurgo

Notizia in breve

Un neonato è rimasto ferito durante una circoncisione eseguita illegalmente sul tavolo della cucina di una casa nella Bassa bresciana. La procedura, condotta senza autorizzazione, è stata denunciata a carico del medico coinvolto. La polizia ha avviato indagini e sequestrato strumenti utilizzati durante l’intervento. Il bambino ha riportato ferite che hanno richiesto cure mediche. La vicenda è stata portata all’attenzione delle autorità competenti per le verifiche del caso.