Cinico saggio ancora perfetto al servizio | così Sinner ha lasciato le briciole a Djokovic

Da ilfattoquotidiano.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner ha affrontato Novak Djokovic in semifinale a Wimbledon, vincendo il match e dimostrando un gioco solido e strategico. Il numero uno al mondo si è presentato in forma e ha superato il suo avversario, lasciando poche possibilità a Djokovic, che ha mostrato segnali di difficoltà durante l'incontro. La partita si è conclusa con Sinner che ha ottenuto una vittoria significativa nel torneo, confermando la sua crescita e capacità di competere ai massimi livelli.

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Sembrava debolezza, in realtà Jannik Sinner si stava solo preparando alle partite più importanti. Il numero uno al mondo è tornato ingiocabile e lo ha fatto nella partita più importante del torneo e dell’anno fin qui: quella contro Novak Djokovic, in semifinale a Wimbledon. Sinner ha vinto in tre set con un triplo 6-4, lasciando le briciole a Djokovic: una sola palla break in tre set, arrivata nel terzo parziale, quando l’azzurro era già in vantaggio di due set e un break. “Dovevo alzare il livello oggi e l’ho fatto “, ha spiegato Sinner nel post partita. Una prova completa, senza sbavature. Lo dicono i numeri, sia al servizio contro il miglior risponditore della storia, sia in risposta, dove ha aumentato intensità e profondità dei colpi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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