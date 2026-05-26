Jannik Sinner ha battuto facilmente Clement Tabur in tre set e si è qualificato per il secondo turno di Roland Garros. La partita si è conclusa con un risultato netto, lasciando poche possibilità all’avversario. Sinner ha mostrato un gioco solido e senza difficoltà, avanzando nel torneo. La vittoria consente all’italiano di proseguire la sua corsa nel torneo francese.

Tutto facile per Jannik Sinner, che supera Clement Tabur in tre set e approda al secondo turno del Roland Garros. Il numero uno si impone in due ore e otto minuti con il punteggio di 6-1 6-3 6-4, di fronte a un avversario che impiega più di un set a entrare in partita, ma che non riesce mai a impensierire davvero l’altoatesino nonostante una prestazione in crescendo. Sinner è ora atteso alla sfida di giovedì con l'argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 della classifica maschile. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Roland Garros, Sinner è già in versione schiacciasassi: solo le briciole al francese Tabur

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