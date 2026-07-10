Il cinema all’aperto amplia la sua rete con il progetto AGIS-ANEC Lazio, aprono due nuove arene con grande schermo nel Municipio XI. L’estate romana inaugura due manifestazioni per intrattenere chi resta in città: «Notti di Cinema a Parco Tevere Marconi» per la prima edizione e per la seconda invece «Notti di Cinema a Villa Bonelli». Due spazi che, per tutta la stagione estiva, proporranno una programmazione dedicata al cinema italiano e internazionale, affiancata da incontri con registi e attori. Debutta il 9 luglio la prima edizione di Notti di Cinema a Parco Tevere Marconi, ospitata nell’area del Lungotevere di Pietra Papa. La manifestazione proseguirà fino al 29 agosto, proponendo ogni sera una selezione di film della nuova stagione cinematografica, arricchita da incontri con protagonisti del mondo del cinema e appuntamenti letterari. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Cinema all'aperto, al via le due arene a Parco Tevere Marconi e Villa Bonelli

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