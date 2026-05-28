Dal 28 maggio al 12 luglio, torna “Cinema in Piazza” a Roma, con proiezioni gratuite di film e incontri con ospiti internazionali. La manifestazione si svolge in diverse arene all’aperto della città, organizzata dalla Fondazione Piccolo America. Durante questo periodo, saranno proiettati vari film, accompagnati da eventi e discussioni, in alcune delle location più rappresentative della Capitale.

L’estate romana riaccende il grande schermo con il ritorno di “Cinema in Piazza”, la manifestazione gratuita organizzata dalla Fondazione Piccolo America che dal 28 maggio al 12 luglio 2026 porterà film, incontri e ospiti internazionali in alcune delle location più simboliche della Capitale. La dodicesima edizione della rassegna è stata presentata nell’Aula Studio del Cinema Troisi alla presenza del presidente della Fondazione Piccolo America Valerio Carocci, del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Tre arene gratuite nel cuore di Roma. Anche quest’anno il festival animerà tre grandi spazi all’aperto della città: Piazza San Cosimato a Trastevere, il Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e il Parco di Monte Ciocci a Valle Aurelia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Torna “Cinema in Piazza”: dal 28 maggio al 12 luglio film e ospiti internazionali nelle arene all’aperto

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