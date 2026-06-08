Magliana da Villa Bonelli al Tevere | parte la caccia al tesoro permanente

Da romatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una caccia al tesoro urbana è partita tra le strade della Magliana, partendo da Villa Bonelli e proseguendo fino al Tevere. L’iniziativa è stata promossa dal municipio XI in collaborazione con un’associazione locale. La manifestazione ha coinvolto i partecipanti in una serie di tappe lungo il quartiere, con l’obiettivo di far conoscere meglio l’area. La caccia al tesoro è stata annunciata come un evento permanente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una caccia al tesoro urbana tra le strade della Magliana. È questa l’iniziativa che il municipio XI, in collaborazione con Axa “cuori in azione”, ha deciso di lanciare per far conoscere meglio il quartiere.L'iniziativa Adotta un quartiere“L’idea di fondo è che vogliamo raccontare Magliana in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Pasquetta a Villa Arconati: caccia al tesoro per bambini 6-10 anniLunedì 6 aprile, Villa Arconati a Bollate organizza una giornata dedicata alle famiglie con bambini tra i 6 e i 10 anni.

Roma: controlli tra Magliana e Villa Bonelli, 3 arresti e una denunciaNella zona tra Magliana e Villa Bonelli a Roma, i Carabinieri della compagnia Roma Eur hanno condotto un servizio di controllo straordinario del...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web