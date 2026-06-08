Magliana da Villa Bonelli al Tevere | parte la caccia al tesoro permanente

Una caccia al tesoro urbana è partita tra le strade della Magliana, partendo da Villa Bonelli e proseguendo fino al Tevere. L’iniziativa è stata promossa dal municipio XI in collaborazione con un’associazione locale. La manifestazione ha coinvolto i partecipanti in una serie di tappe lungo il quartiere, con l’obiettivo di far conoscere meglio l’area. La caccia al tesoro è stata annunciata come un evento permanente.

Una caccia al tesoro urbana tra le strade della Magliana. È questa l’iniziativa che il municipio XI, in collaborazione con Axa “cuori in azione”, ha deciso di lanciare per far conoscere meglio il quartiere.L'iniziativa Adotta un quartiere“L’idea di fondo è che vogliamo raccontare Magliana in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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