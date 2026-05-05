Allarme rosso per le carceri casertane | sovraffollate e con carenza di personale

La situazione delle carceri nella provincia di Caserta si presenta molto critica, con un livello di sovraffollamento superiore alla capienza ufficiale e una significativa mancanza di personale. Le strutture penitenziarie della zona sono tra le più affollate dell’intera regione, e i problemi legati alla gestione e alla sicurezza sono evidenti. La condizione degli istituti penitenziari desta preoccupazione tra le autorità e le associazioni che si occupano di diritto e giustizia.

La provincia di Caserta si conferma uno dei punti più critici dell’intero sistema penitenziario campano. È quanto emerge dalla Relazione annuale 2025 sulle carceri della regione, presentata proprio a Caserta, presso la Biblioteca del Palazzo Vescovile, dal Garante campano delle persone sottoposte.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Carceri, Mattarella: pesano sovraffollamento e carenza personale Ora anche le carceri minorili sono sovraffollate: la colpa è del decreto CaivanoDopo il decreto Caivano, il numero di ragazzi e ragazze detenuti negli istituti penali per minorenni è salita drammaticamente, passando dal 381 del... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Allarme rosso tracking pixel email; Allerta meteo in Toscana, 1° maggio con vento forte. Bollino rosso per gli incendi; Droni e missili sulle centrali. L’allarme rosso in Iran e Ucraina; Cyber-Guerra totale: il gruppo Silver Fox colpisce Russia e India, allarme rosso per i server governativi. Allarme rosso per i furti dei Suv, la classifica dei marchi più rubatiIl mercato dei veicoli rubati continua a rappresentare un fenomeno diffuso e in evoluzione. Secondo il report 2025 di LoJack, azienda del Gruppo CalAmp, i ladri hanno affinato le proprie tecniche ... blitzquotidiano.it Guerra Iran, anche le imprese edili napoletane in difficoltà: scatta l'allarme prezziÈ allarme rosso per l’impennata dei prezzi dovuta al conflitto in Iran. E fra i settori più colpiti c’è la filiera delle costruzioni che già qualche anno fa, dopo l’invasione dell’Ucraina da parte ... quotidiano.net ALLARME ROSSO | Tra 900 e 1200 euro in più a famiglia. Poveri sempre più in difficoltà: la pressione sulle imprese e le misure pensate dal governo - facebook.com facebook Vogliono farvi pagare ancora di più Casa, allarme rosso: la proposta sui condomini che farà pagare di più i proprietari x.com