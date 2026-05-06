Piano City senza confini Musica a Casa Jannacci e tra le celle di San Vittore

A Milano, la musica invade spazi insoliti con il progetto Piano City senza confini, coinvolgendo Casa Jannacci e le celle di San Vittore. La manifestazione, considerata uno degli appuntamenti primaverili più significativi, si propone di creare un senso di comunità attraverso una serie di eventi musicali. La programmazione include performance in luoghi tradizionali e in ambienti meno convenzionali, offrendo un’esperienza unica e diversa dal solito.

Per Milano "uno dei momenti fondamentali della primavera", "la condivisione di uno spirito", "una collezione di eventi unici e speciali". Nella cornice nobiliare della Sala Alessi di Palazzo Marino, la presentazione di Piano City si trasforma, come ormai d’abitudine, in un florilegio di frasi a pronta presa stimolate da un cartellone ricco e articolato che, per questa 16ª edizione, conta 250 concerti in 140 angoli della città. In programma dal 15 al 17 maggio, il festival deve proprio alla capillarità la forza del suo messaggio. "Essendo di tutti, la musica deve arrivare a tutti", precisa il sindaco Giuseppe Sala sottolineando i valori inclusivi delle scelte fatte quest’anno dalla manifestazione destinando concerti pure ad istituti di pena, ospedali, case d’accoglienza, con occhio attento alle fragilità cittadine.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Piano City senza confini. Musica a Casa Jannacci e tra le celle di San Vittore Notizie correlate Leggi anche: Tones Off torna a Lesa: musica senza confini tra sonorità ancestrali e innovazione Musica senza confini: al liceo Canova un ponte sonoro tra Italia, Germania e PoloniaScambio culturale all’insegna della musica con il programma Erasmus+ Musica (MusicUniverse Sustaining Inter-Cultural Awareness) per gli studenti del... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Piano City senza confini. Musica a Casa Jannacci e tra le celle di San Vittore; PIANO CITY MILANO 2026: Il piano in tutti i modi e in tutti i luoghi; Piano City Milano 2026: torna il festival diffuso che trasforma la città in un palcoscenico a cielo aperto con oltre 250 concerti; Piano City Milano 2026: dal 15 al 17 maggio la città si trasforma in un pianoforte a cielo aperto. Piano City senza confini. Musica a Casa Jannacci e tra le celle di San VittorePer Milano uno dei momenti fondamentali della primavera, la condivisione di uno spirito, una collezione di eventi unici e speciali. Nella cornice nobiliare della Sala Alessi di Palazzo Marino, l ... ilgiorno.it Piano City Milano 2026: date, programma e concerti da non perdereRedazione Privacy Cookie Policy Pubblicità ? Copyright © 2006 - 2026 MilanoFree.it , reg. Trib. Milano n. 367 del 19/11/2014 IT11086080964 ... milanofree.it Felice di annunciare il ritorno degli Egos-concerti a Milano per Piano City Milano 2026 ! «Holding Egos» sab 16 MAGGIO | 13:30 CASVA – Via Isernia 5, Milano Alberto Forino | piano improvisation #pianomi2026 #pianocitymilano #pianocitymila x.com Piano City Milano 2026: dal 15 al 17 maggio la città si trasforma in un pianoforte a cielo aperto. Sedicesima edizione del festival diffuso: oltre 250 concerti gratuiti in 140 luoghi, da Sofiane Pamart alla GAM fino all'alba al Vigorelli, dal carcere di San Vittore alle - facebook.com facebook