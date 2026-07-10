Un ciclista è precipitato da un ponte, cadendo da un'altezza di circa otto metri nella scarpata sottostante. La caduta ha causato ferite gravi. I vigili del fuoco sono intervenuti in una zona difficile da raggiungere a causa della vegetazione e dell'ambiente impervio, permettendo ai sanitari di intervenire sul luogo.

Un ciclista che finisce in una scarpata dopo un volo di otto metri, le gravi ferite riportate nella terribile caduta, i vigili del fuoco che a fatica riescono a raggiungerlo per via della vegetazione selvaggia e della zona particolarmente impervia, consentendo ai sanitari del 118 di prestargli le prime cure. Sono le istantanee del pauroso incidente in cui è rimasto coinvolto ieri mattina un cicloamatore di 68 anni sulla Strada provinciale 408, nei pressi di Gaiole in Chianti. Le sue condizioni sono serie. E’ stato trasportato da Pegaso in codice 3 alle Scotte, dove è stato immediatamente sottoposto a tutta una serie di accertamenti. Ancora da accertare la dinamica della caduta, al vaglio dei carabinieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ciclista precipita da un ponte. Fa un volo di otto metri e finisce nella scarpata

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Grave dopo l'incidente con la bici: precipita da un ponte, volo di 8 metri

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