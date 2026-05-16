Apiro paura sul ponte | Tesla evita due bambini in bici e precipita nella scarpata per 20 metriTre feriti in ospedale

Nel pomeriggio di oggi ad Apiro si è verificato un incidente con un’auto Tesla che, mentre attraversava un ponte, ha evitato due bambini in bicicletta di 11 e 13 anni. L’auto ha perso il controllo e è precipitata in una scarpata, raggiungendo una profondità di circa 20 metri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e tre persone sono state trasportate in ospedale per le ferite riportate. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

APIRO - Paura nel pomeriggio di oggi ad Apiro: un 69enne del posto, alla guida di una Tesla blu, mentre attraversava un ponte, per schivare due bambini in bicicletta (di 11 e 13 anni) ha perso il controllo dell'auto ed è volato in una scarpata per una ventina di metri finendo la corsa ai margini di un fosso. I bambini sono caduti a terra fortunatamente senza riportare gravi conseguenze, ma tanta paura. Sia i bambini che l'uomo sono stati trasportati per ulteriori accertamenti all'ospedale Carlo Urbani di Jesi. Non sono gravi ma lo staff medico del 118 ha ritenuto opportuno ricoverare sia i piccoli che il conducente dell'auto. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Apiro, paura sul ponte: Tesla evita due bambini in bici e precipita nella scarpata per 20 metri.Tre feriti in ospedale

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