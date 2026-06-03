Pignataro Maggiore investito e ucciso sui binari | traffico ferroviario in tilt tra Napoli e Cassino

Un uomo è stato investito e ucciso sui binari tra Pignataro Maggiore e la stazione di Cassino, causando il blocco del traffico ferroviario tra Napoli e Cassino. L’incidente si è verificato questa mattina nei pressi della stazione di Pignataro Maggiore, provocando disagi e ritardi sui treni in transito sulla linea. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto e sul momento preciso in cui si è verificato l’incidente. La circolazione ferroviaria rimane sospesa o rallentata nel tratto interessato.

Pesanti disagi questa mattina sulla linea ferroviaria Cassino-Napoli a causa di un tragico incidente avvenuto nei pressi della stazione di Pignataro Maggiore. La circolazione dei treni è stata sospesa per diverse ore dopo che una persona è stata investita da un convoglio in transito. L'allarme è scattato intorno alle 5.30. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia Ferroviaria di Caserta, insieme ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e al personale incaricato della gestione dell'emergenza. Gli operatori hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e ad avviare tutti gli accertamenti necessari. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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