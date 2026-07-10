Nella quarta giornata degli Europei U23Juniores di ciclismo su pista, l’Italia ha conquistato due medaglie d’oro e una di bronzo. La competizione si svolge a Cottbus e prosegue fino a domenica. Le vittorie italiane si sono aggiunte alle altre medaglie ottenute finora, contribuendo al medagliere complessivo della nazionale in questa edizione. La giornata si è conclusa con un bilancio positivo per la squadra azzurra.

La quarta giornata degli Europei Under 23Juniores di ciclismo su pista, competizione che si svolge a Cottbus fino a domenica, continua a tingersi d’azzurro. La spedizione tricolore rimpingua ulteriormente il già ricco bottino di medaglie con altri tre podi prestigiosi: gli ori di Federica Venturelli e Nicola Padovan e il bronzo di Matilde Rossignoli Nella corsa a punti Under 23 femminile Federica Venturelli si aggiudica la gara con 34 punti, conquista il titolo continentale e porta a casa il terzo oro della sua competizione. L’azzurra precede l’olandese Nienke Veenhoven, seconda con 23, e la russa Polina Danshina, terza a quota 14. La giornata si chiude con il gusto dolce dell’oro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Ciclismo su pista, due ori e un bronzo per l’Italia nella quarta giornata degli Europei U23/Juniores

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