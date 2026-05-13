Due ciclisti italiani hanno partecipato a competizioni internazionali con buoni risultati. Uno di loro ha preso parte al Giro d’Italia, mentre l’altro ha gareggiato nel tour dell’Azerbaijan, ottenendo entrambi ottime prestazioni. I due atleti sono stati protagonisti di una giornata ricca di azione e di risultati positivi nelle rispettive corse.

Giovanni Aleotti al Giro d’Italia e Luca Covili al tour dell’Azerbaijan sono stati protagonisti ieri due belle prestazioni. Il finalese della Red Bull è giunto con il gruppo che si è disputato lo sprint per la vittoria dopo essere aver lavorato per Giulio Pellizzari nella salita e poi nella volata per gli abbuoni nel traguardo volante con abbuoni a dieci chilometri d’arrivo. Aleotti ha dimostrato di avere una grande condizione ed ora 24° nella classifica generale a 10’’ dalla nuova maglia rosa Giulio Ciccone che nel 2016 conquistò il suo primo successo tra i professionisti a Sestola. Nel grande forcing dei team sulla salita per staccare i velocisti è giunto con il gruppo della ex maglia rosa il 21enne Luca Paletti, ora 82° della generale e 27° in quella dei Giovani.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ciclismo. Aleotti al Giro, Covili settimo in Azerbaijan

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