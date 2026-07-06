Ciclismo Covili sul podio al ’Brenta’ Manfredi al sesto posto

Da sport.quotidiano.net 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Luca Covili si è piazzato terzo al Giro del Medio Brenta, mentre Leonardo Manfredi, suo compagno di squadra, ha concluso in sesta posizione. A Bedonia, Oleksander Osachy ha vinto una corsa in cui i ciclisti locali sono stati protagonisti. Questi risultati sono i principali della giornata per il team gialloblù.

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Il terzo gradino del podio di Luca Covili al Giro del Medio Brenta, il sesto posto dell’allievo Leonardo Manfredi (Team Paletti) e la vittoria dell’ucraino-modenese Oleksander Osachy a Bedonia (Pr) spiccano tra i risultati gialloblù della prima domenica di luglio. Nell’unica gara modenese la solierese Alessia Orsi ed Anna Mucciarini (in foto con Raffaele Artioli prima del via) sono terminate in gruppo nel Memorial Riccardo Artioli dopo aver condotto lo sprint alle rispettive compagne di team. Ordine d’arrivo; 1^ Giulia Zambelli (Biesse)-2^ Giulia Costa-Starica (BFT)- 3^ Anna Longo Borghini (idem) 4^ Melania Minichin (Biesse)-5^ Arianna Galante (Magni Bs). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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