Ciclismo Covili sul podio al ’Brenta’ Manfredi al sesto posto

Notizia in breve

Luca Covili si è piazzato terzo al Giro del Medio Brenta, mentre Leonardo Manfredi, suo compagno di squadra, ha concluso in sesta posizione. A Bedonia, Oleksander Osachy ha vinto una corsa in cui i ciclisti locali sono stati protagonisti. Questi risultati sono i principali della giornata per il team gialloblù.