Durante la tredicesima edizione della corsa ciclistica amatoriale, organizzata dal Velo Sport Casone e Euroflex Materassi con il supporto della Lega Ciclismo Uisp di Massa Montignoso Aps, la squadra La Falaschi ha vinto il trofeo del Comune di Massa. La vittoria si è decisa grazie alla prestazione di Alessandra Lari, che ha ottenuto il miglior risultato. La competizione ha visto anche il successo del Memorial Arcolini e ha coinvolto la squadra Belle Equipe del ds Baroni.

Grande successo per la tredicesima edizione della corsa ciclistica amatoriale organizzata dal Velo Sport Casone, Euroflex Materassi, in collaborazione con il comitato della Lega Ciclismo Uisp di Massa Montignoso Aps. L’evento, valido per l’assegnazione del Memorial Mario Arcolini, ha regalato emozioni e spettacolo a tutti i presenti, confermandolo come punto di riferimento nel panorama sportivo locale. La competizione ha visto sfidarsi i migliori gruppi ciclistici, in una giornata torrida, che ha reso maggiore la fatica dei concorrenti. La Cicli Falaschi di Lucca, che si è aggiudicata l’ambito trofeo del Comune di Massa, grazie anche al successo di Alessandra Lari nella categoria Donne, la Belle Equipe di Livorno e la Bike Lab Racing della Spezia hanno fatto la parte del leone in quasi tutte le categorie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo La Falaschi si aggiudica il trofeo Comune di Massa: decisiva la vittoria di Alessandra Lari. Successo per il Memorial Arcolini. Bene la Belle Equipe del ds Baroni

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Cycling: Falaschi wins the Massa Municipality Trophy, with Alessandra Lari's victory proving decisive. The Arcolini Memorial also wins. Sporting director Baroni's Belle Equipe ...The thirteenth edition of the amateur cycling race, organized by Velo Sport Casone and Euroflex Materassi in collaboration with..., was a resounding success. sport.quotidiano.net

Ciclismo La Falaschi si aggiudica il trofeo Comune di Massa: decisiva la vittoria di Alessandra Lari. Successo per il Memorial Arcolini. Bene la Belle Equipe del ds BaroniGrande successo per la tredicesima edizione della corsa ciclistica amatoriale organizzata dal Velo Sport Casone, Euroflex Materassi, in collaborazione ... sport.quotidiano.net