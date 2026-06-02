Ciclismo | Andrea ha vinto la 70ª edizione del Giro di Montalbano Leonardo ha piazzato la vittoria nel 9° Trofeo Città di San Giovanni Valdarno Team Beltrami fa doppietta con Guerra e Rossi

Andrea ha vinto la 70ª edizione del Giro di Montalbano, mentre Leonardo si è aggiudicato il 9° Trofeo Città di San Giovanni Valdarno. Il Team Beltrami Tsa Tre Colli ha ottenuto due vittorie con Guerra e Rossi. Il fine settimana ha visto la squadra reggiana Under 23 Elite e Continental conquistare due successi consecutivi nel ciclismo.

Un fine settimana tutto da incorniciare, impreziosito da una doppia vittoria, per il Team Beltrami Tsa Tre Colli, la squadra reggiana Under 23 Elite e Continental. I due acuti arrivano dalla Toscana, dove la formazione del team manager Stefano Chiari ha calato un doppio asso: nella 70ª edizione del Giro di Montalbano, a Bacchereto di Pistoia, è stato Andrea Guerra ad artigliare il successo, mentre nel 9° Trofeo Città di San Giovanni Valdarno (Arezzo), è stato Leonardo Rossi a piazzare il colpo vincente. Due successi che danno una netta svolta alla stagione agonistica, che arrivano dopo tanti podi e che evidenziano la continua crescita del gruppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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