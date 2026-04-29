L'Atalanta si è aggiudicata la finale di Coppa Italia Primavera contro la Juventus, dopo una partita terminata 2-2 nei tempi regolamentari e nei supplementari. La squadra bergamasca ha vinto ai calci di rigore con un punteggio di 5-2. La sfida si è svolta in un campo ufficiale, con entrambe le formazioni che hanno mostrato impegno e determinazione per conquistare il trofeo.

Cairo svela: «De Rossi? Non la considero ad oggi un’ipotesi. Abbiamo un allenatore, D’Aversa, che stiamo valutando per una possibile permanenza» Koné Roma, buone notizie per Gasperini! Il centrocampista francese è tornato ad allenarsi con il gruppo! Le ultime Doping Mudryk, pugno duro della FA: 4 anni di squalifica per l’attaccante del Chelsea! Pronto il ricorso Huesca e Real Saragozza: la RFEF usa il pugno duro! 13 giornate di squalifica per Andrada Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo».🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Coppa Italia Primavera, Atalanta Juve 5-2 dcr: la Dea si aggiudica il trofeo ai calci di rigore! La sintesi

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