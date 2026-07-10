Ciclismo Il versiliese Fabio Del Medico è campione europeo su pista in Germania

Il ciclista del versiliese Fabio Del Medico, di 20 anni, ha vinto il titolo europeo su pista al velodromo di Cottbus, in Germania. La gara si è svolta nelle ultime ore e il giovane atleta ha conquistato la medaglia d’oro, confermando il suo talento nel ciclismo su pista. La competizione ha visto la partecipazione di diversi atleti europei, con Del Medico che ha ottenuto il miglior risultato nella sua categoria.

Torna a brillare su pista il ventenne versiliese di Crociale di Pietrasanta Fabio Del Medico. Ai Campionati Europei su pista al velodromo di Cottbus in Germania (presenti 485 atleti di 32 paesi), il brillante e poderoso toscano assieme agli altri due azzurri, Stefano Minuta e Mattia Predomo componenti il terzetto della Nazionale italiana, ha vinto il titolo della Team Sprint categoria Under 23. In finale il terzetto azzurro ha fatto segnare il tempo di 58,912 precedendo la Repubblica Ceca di Adam Rauschgold, Jan Porizek e David Peterka. Medaglia di bronzo per il Belgio (De Schrijver, Van Laere e Nulens) che nella finalina per il terzo posto, ha battuto la Gran Bretagna (Radford, Gill e Pettifer). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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